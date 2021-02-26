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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnafın borç defterini kayyum başkan kapadı

İHA

Esnafın borç defterini kayyum başkan kapadı

Ağrı’nın Diyadin İlçesi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Alper Balcı, esnaf ziyaretinde vatandaşın biriken borçlarını ödedi.
Geçtiğimiz günlerde Diyadin İlçesi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Alper Balcı, ilçe halkının sorun ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor. İlçede bulunan küçük esnafı ziyaret eden Kaymakam Balcı, bakkallarda ki veresiye defterinde vatandaşın ödeme sıkıntısını yaşadığını öğrenince tüm veresiye defterini kendisi kapattı. İlçede bulunan bakkalların borçlarını kapatan Kaymakam Balcı, bu davranışı ile ilçede kısa sürede gündem oldu.
Olayı sosyal medya hesabından duyuran ilçede esnaflarından Mehmet Sarı “Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz sayın Alper Balcı esnafları ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Bu ziyaretiyle bir daha halkın yanında olduğunu gösterdi. Kendisi bizlerin sorunlarıyla bizzat ilgilendi . Bizden veresiye alışveriş yapan ve geri ödeme durumu olmayan vatandaşlarımıza yardım edeceğini ve onların yanında olacağını dile getirdi. Buradan kendisinde sonsuz şükranlarımızı sunarız ifadelerini kullandı.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un Diyadin ilçesini ziyaretinde esnafların sorunlarını dinlediğini ve bu sorunları gördüğünü ifade eden Kaymakam Alper Balcı “Sayın valimizi ilçemizi ziyaretinin ardından esnafımızı ziyaret ederek sorunları ile ilgilenmemi istediler. Bizlerde bu talimatla esnafımızı ziyaret ederek sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık. Amacımız vatandaşımızın ve esnafımızın yükünü hafifleterek onların yanında olmak. Bunu başardıysak ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

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