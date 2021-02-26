Ağrı’da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkında birçok yerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı olan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, hakkında birçok yerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan S.B isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalanan zanlı, çıkarıldığını mahkemece 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.