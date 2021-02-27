Ağrı’da okul ve işyerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Ağrı’da hırsızlıktan aranan ve birçok suçtan kaydı olan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı’da Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerinin, okul ve işyerlerinde gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili olarak inceledikleri kamera kayıtlarının neticesinde, birçok suçtan kaydı olan D.D isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, tutuklandığı dosyada 5 ayrı suçunun olduğu tespit edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.