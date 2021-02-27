AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, Anadolu Projesi yol haritasını masaya yatırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, Anadolu Projesi yol haritasını masaya yatırdı

İHA

AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, Anadolu Projesi yol haritasını masaya yatırdı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ankara Üniversitesi arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili yol haritası masaya yatırıldı.

YÖK’ün genç üniversiteler ile deneyimli üniversiteleri bir araya getirdiği Anadolu Projesi kapsamında paydaş olan AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi arasındaki üçüncü toplantı için Ağrı’ya gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Proje Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Rektör Danışmanı Ümmet Artuç, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından misafir edildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Prof. Dr. Karabulut’u AİÇÜ Rektörlüğüne yeniden atanmasından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonrası Senato Salonu’nda AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, her iki üniversitenin rektör yardımcıları ile projede görev alan öğretim üyeleri katıldı.
YÖK Anadolu Projesi’nde Ankara Üniversitesi ile paydaş olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni YÖK anlayışı ile YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’ın öncülüğünde hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü destekleri ile hayata geçirilen projeyle eğitimde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, “Proje ile ilk etapta Eczacılık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi’nden Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, Sağlık Yüksekokulu’ndan Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Mütercim Tercümanlık Bölümlerindeki bazı dersler, Ankara Üniversitesi’ndeki değerli hocalarımız tarafından verilecek. Öğrencilerimiz, Ankara Üniversitesi’ndeki hocalarının birikimlerinden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaktır. Bu proje ile başlayan işbirliğinin daha da genişletilerek sürdürüleceğine inanıyorum. Üniversiteler arasında yaşanacak bilgi ve tecrübe aktarımı, ülkemiz biliminin daha ileri noktalara taşınmasına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

YÖK Anadolu Projesi'nde AİÇÜ ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye için yeni bir deneyim olan proje ile Cumhuriyetin ilk üniversitelerinden Ankara Üniversitesi’nin tecrübelerinden AİÇÜ’lü öğrencilerin yararlanacağını dile getirdi. Rektör Ünüvar, “Çok güzel bir projeyle atacağımız adımlar sadece eğitim alanında olmayacak. Serhat şehrimiz Ağrı’yı ülkemizin başkentiyle bir nevi buluşturmuş olacağız. Bu iş birliği ilerleyen süreçte ortak bilimsel faaliyetlerin de kapısını aralayacaktır. Bu da ülkemiz açısından çok önemli bir adım oluşturmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da okul ve işyerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da okul ve işyerlerinden hırsızlık yapan şahıs ...
Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla göz ...
Ağrı’da eğitim öğretim konulu “Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da eğitim öğretim konulu “Çalışma Grubu ...
Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Federasyonu Genel Başkanı Çelebi’den, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Federasyonu Genel Başkanı ...
Ağrı’da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı
Esnafın borç defterini kayyum başkan kapadı
YEREL HABERLER Esnafın borç defterini kayyum başkan kapadı
Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu
YEREL HABERLER Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu
Bakan Kasapoğlu: “Fitne ve fesada aldırış etmeden safımızı sıklaştıracağız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “Fitne ve fesada aldırış etmeden ...
Bakan Kasapoğlu'nun Ağrı ziyareti
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'nun Ağrı ziyareti
Bakan Kasapoğlu, Ağrı Gençlik ve Spor Protokolü programına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Ağrı Gençlik ve Spor Protokolü ...
Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den, Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den, Milli Eğitim Müdürü ...
Kapıyı kırıp, yanan evde mahsur kalan komşusunu kurtardı
YEREL HABERLER Kapıyı kırıp, yanan evde mahsur kalan komşusunu ...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı’da
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı’da
Ağrı’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Ağrı’da korkutan yangın
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, köy okullarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, köy okullarını ...