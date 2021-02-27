AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, Anadolu Projesi yol haritasını masaya yatırdı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ankara Üniversitesi arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili yol haritası masaya yatırıldı.



YÖK’ün genç üniversiteler ile deneyimli üniversiteleri bir araya getirdiği Anadolu Projesi kapsamında paydaş olan AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi arasındaki üçüncü toplantı için Ağrı’ya gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Proje Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Rektör Danışmanı Ümmet Artuç, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından misafir edildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Prof. Dr. Karabulut’u AİÇÜ Rektörlüğüne yeniden atanmasından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



Ziyaret sonrası Senato Salonu’nda AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, her iki üniversitenin rektör yardımcıları ile projede görev alan öğretim üyeleri katıldı.

YÖK Anadolu Projesi’nde Ankara Üniversitesi ile paydaş olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni YÖK anlayışı ile YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç’ın öncülüğünde hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü destekleri ile hayata geçirilen projeyle eğitimde yeni bir dönemin başladığını söyledi.



Prof. Dr. Karabulut, “Proje ile ilk etapta Eczacılık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi’nden Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, Sağlık Yüksekokulu’ndan Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Mütercim Tercümanlık Bölümlerindeki bazı dersler, Ankara Üniversitesi’ndeki değerli hocalarımız tarafından verilecek. Öğrencilerimiz, Ankara Üniversitesi’ndeki hocalarının birikimlerinden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaktır. Bu proje ile başlayan işbirliğinin daha da genişletilerek sürdürüleceğine inanıyorum. Üniversiteler arasında yaşanacak bilgi ve tecrübe aktarımı, ülkemiz biliminin daha ileri noktalara taşınmasına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



YÖK Anadolu Projesi'nde AİÇÜ ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye için yeni bir deneyim olan proje ile Cumhuriyetin ilk üniversitelerinden Ankara Üniversitesi’nin tecrübelerinden AİÇÜ’lü öğrencilerin yararlanacağını dile getirdi. Rektör Ünüvar, “Çok güzel bir projeyle atacağımız adımlar sadece eğitim alanında olmayacak. Serhat şehrimiz Ağrı’yı ülkemizin başkentiyle bir nevi buluşturmuş olacağız. Bu iş birliği ilerleyen süreçte ortak bilimsel faaliyetlerin de kapısını aralayacaktır. Bu da ülkemiz açısından çok önemli bir adım oluşturmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.