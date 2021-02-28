Ağrı’da asırlık sevgi geleneği Kızılay tarafından sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da asırlık sevgi geleneği Kızılay tarafından sürdürülüyor

İHA

Ağrı’da asırlık sevgi geleneği Kızılay tarafından sürdürülüyor

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni doğmuş bebeklere asırlık gelenek olarak bilinen sevgi bohçalarını dağıttı.
Hilali Ahmer'den Kızılay'a bir iyilik geleneği olarak bilinen ve ihtiyaç sahibi bebeklere ve annelere ulaştırılan asırlık gelenek olan sevgi bohçası, Kızılay Ağrı Şubesi tarafından devam ettiriliyor. Yardıma muhtaç olan vatandaşlara el uzatan Kızılay’ın Ağrı Kadın Kolları gönüllüleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni doğan bebeklere verilen ve içerisinde bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik birçok eşya bulunan sevgi bohçaları, yeni doğum yapan annelerin de yüzünü güldürüyor.
Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, yeni doğum yapmış kadınların ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyduklarını ve bu nedenle sevgi bohçaları ile bir nebze de olsa annelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini söyleyerek, “Ağrı Kızılay Kadın Kolları ekibiyle beraber bugün hastanede yeni doğum yapmış olan annelerimizi ziyarete geldik. Karınca kararınca hazırlamış olduğumuz sevgi bohçalarımızla birlikte bir nebze de olsa annelerimizin yanında olmak için geldik. Bu dönem annelerimizin ruhen çok destek beklediği bir dönem. Biz de bu dönemde annelerimize destek olmak adına gönüllü arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Hastane personellerimizle birlikte dağıtımlarımızı yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Aslan ise Kızılay’ın yaptığı bu yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tüm Kızılay ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı hem hastalarımız hem de hastanemiz adına teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, Anadolu Projesi yol haritasını masaya yatırdı
YEREL HABERLER AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, Anadolu Projesi yol ...
Ağrı’da okul ve işyerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da okul ve işyerlerinden hırsızlık yapan şahıs ...
Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Murat Kanyonu, manzarasıyla göz ...
Ağrı’da eğitim öğretim konulu “Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da eğitim öğretim konulu “Çalışma Grubu ...
Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Federasyonu Genel Başkanı Çelebi’den, Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
YEREL HABERLER Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Federasyonu Genel Başkanı ...
Ağrı’da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı
Esnafın borç defterini kayyum başkan kapadı
YEREL HABERLER Esnafın borç defterini kayyum başkan kapadı
Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu
YEREL HABERLER Ağrı'da buz sarkıtları, 3 metre oldu