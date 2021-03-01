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Ağrı’da, intihara kalkışan genç kız kurtarıldı

İHA

Ağrı’da, intihara kalkışan genç kız kurtarıldı

Ağrı’da bir iş merkezinin en üst katına çıkan genç kız, son anda kurtarıldı.
Ağrı’da, 7 katlı bir iş merkezinin en üst katına çıkan genç kız polis ekipleri ve sağlık çalışanların iknaları sonucu son anda kurtarıldı. İddiaya göre aile sorunları yaşayan genç kız çıktığı 7 katılı binanın en üst katında intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık çalışanları genç kızı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri, önlem amaçlı hava yastığı açtı. Uzun süren çabaların ardından ikna olan genç kız, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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