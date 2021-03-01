Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Covid-19 aşısı oldu

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs aşısının ilk dozunu yaptıran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, toplum sağlığı için aşının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bütün vatandaşları aşı yaptırmaya davet eden Belediye Başkanı Sayan, “Asya ülkesinden gelen aşıyı, Çin aşısını yaptırdım. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bütün vatandaşlarımız en kısa zamanda aşılarını yaptırırlar. Bütün Ağrılı kardeşlerimi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

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