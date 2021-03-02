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‘Diyadin Kaplıcaları’ şifa arayanların uğrak mekanı oldu

İHA

‘Diyadin Kaplıcaları’ şifa arayanların uğrak mekanı oldu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve hastalıklara iyi geldiğine inanılan şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor. Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor.

“Buradaki su bir nevi koronanın ilacıdır”
Çevre illerden ve ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini söyleyen kaplıca tesisi işletme sahibi Mahmut Özden, yıllar önce yöre halkının kaplıcaları banyo yapmak için kullandığını belirterek, “Burayı yıllar önce sadece banyo yapmak amacıyla yöre halkı kullanıyordu. Biz bu suyu şifasıyla turizme kazandırdık. Hastalıklara çok iyi geliyor. Romatizma, bel ağrısı, damar tıkanıklığı ve ameliyat izlerine çok iyi geliyor. Biz burayı değerlendirmek ve turizme kazandırmak amacıyla yatırımlar yaptık. Şu anda yapmış olduğumuz odalı havuzlarımız var. Villa türü bunlar. Altı havuz üstü ise daire şeklinde. Havaların ısınması ile birlikte daha güzel hizmet vereceğiz. Eksi 30 derecede bile Van'dan, Ağrı merkezden vatandaşlar geliyor. Hatta turistler bile geliyor. Ben geçen hafta eksi 30 derecede bir kafile turist burada ağırladım. Çok memnun ayrıldılar. Pandemiden çok etkilendik. Buradaki su bir nevi koronanın ilacıdır. Sıcak su var ve sıcak su hastalıkları mikropları öldüren bir sudur” ifadelerine yer verdi.

“Eksi 35 dereceyi bulan soğuklarda gelip burada suya giriyoruz”
Kışın çok sert geçtiği bölgede dondurucu soğuklarda bile rahatlıkla kaplıcalara gelerek suya girebildiklerini söyleyen vatandaşlardan Sinan Ergül, “Eksi 35 dereceyi bulan soğuklarda gelip burada suya giriyoruz. Bu su ilaçlıdır. Güzel bir yer burası. Şu an zaten her tarafta kar var. Biz de bu soğuğa rağmen gelip burada suya giriyoruz. Burası çok temiz ve şifalı. Romatizmaya, cilt hastalıklarına, ameliyat olanlara şifa kaynağı olan bir su” dedi.

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