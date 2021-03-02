Ağrı´da, kardan kapanan 102 köy yolu açıldı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 102 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Ağrı'da, özellikle deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki dağ köylerinde hummalı çalışma yürüten ekipler, kapalı yolları tek tek açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olduğu ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede büyük mücadele veren İl Özel İdaresi ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açtı. Kapalı köy yollarının açılması için büyük uğraş verdiklerini söyleyen İl Özel İdaresi yetkilileri, mücadelede 8 mobil ekip ve 91 kişilik personelin 78 iş makinesiyle çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-02 16:30:14



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