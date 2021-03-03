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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da başarılı operasyon

İHA

Ağrı’da başarılı operasyon

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı tarafından ilk defa Endoskopik Retrograd KolanjioPankreatografi (ERCP) işlemi başarıyla yapıldı.
Safra yolları, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ERCP işlemi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez uygulandı. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Bayram Yeşil ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleşen uygulama sonucunda safra yollarında taş bulunan hasta ERCP işlemi uygulanarak sağlığına kavuştu.
Ağrı'da yaşayan 84 yaşındaki S.S hasta karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda safra yollarında ki taşa bağlı pankreas bezi hasarı tespit edildi. Hasta hastaneye yatırılarak tedavi altında alındı ve hastaya ERCP yapılarak safra yollarındaki taş endoskopik olarak çıkarıldı. İşlemi gerçekleştiren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Bayram Yeşil; " ERCP işlemi Türkiye’de belli merkezlerde yapılmaktadır. ERCP, Safra yolları, karaciğer ve pankreas bezinin bir takım hastalıklarında tanı ve tedavisinde kullanılan ileri gastroenterolojik işlemlerden biridir. Endoskopik olarak gerçekleştirilen bu işlemde, ameliyata gerek kalmadan hastanın safra yollarına girilerek işlemler yapılmakta ve safra yollarında ki taşlar temizlenmektedir. Safra yollarında taş bulunan hastamızın safra yollarını temizleyerek başarılı bir işlem gerçekleştirdik. Hastamızın servisteki takibi devam etmektedir. Şu anda bu işleme ihtiyacı olan 6 hastamızın servis takipleri devam etmektedir ve bu hastalarımızın da safra yollarında ki taşlar ERCP ile temizlenecektir. Daha önce bu hastalarımızı çevre illere sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bugünden itibaren hastalarımızı sevk etmeden işlemlerini hastanemizde yapacağız. ERCP işlemi için teknik ihtiyaçlarımızın hızlıca tamamlanmasını ve bu işlemin hastanemizde yapılmasını sağlayan başta il sağlık müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı’ya, başhekimimiz Opr. Dr. Cengiz Kazdal’a ve hastane yönetimimize teşekkür ederim” dedi.

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