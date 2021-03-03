Ağrı’da hırsızlar polisten kaçamadı

Ağrı’da sürücü kursundan hırsızlık yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı meydana gelen hırsızlık olayında Kazım Karabekir Mahallesi Eski Karakol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 3. katında sürücü kursu olarak faaliyet gösteren işyerinde hırsızlık konusu olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, binanın en üst katı olan 6. katında A.Z. ve İ.B. isimli şahısları yakaladı. Şahısların elindeki çanta içerisinde 4 adet tornavida, 1 adet kerpeten, 1 adet boru anahtarı, 1 adet bijon anahtarı, 1 adet sac kesme makası, 1 çift eldiven, ayrıca her bir şahıstan bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Sürücü kursu ile bağlantılı olan bina havalandırma camının kırık olduğunun görülmesi üzerine A.Z. ve İ.B. isimli şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Şahıslar savcılık talimatı ile emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

A.Z.'nin hırsızlık, yaralama, gasp gibi suçlardan toplam 8, B.İ.'nin ise hırsızlık, yaralama suçlarından toplam 41 ayrı suç kaydı bulunduğu bildirildi.

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