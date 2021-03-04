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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ile müzik sınıfının açılışını gerçekleştirdi

İHA

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ile müzik sınıfının açılışını gerçekleştirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler tarafından oluşturulan dil sokağı ve müzik sınıfının açılışını gerçekleştirdi.
Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Dil Sokağı" projesi kapsamında okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokağı ve hayırseverler ile yine aynı okul idareci ve öğretmenlerinin destekleriyle oluşturulan müzik sınıfının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Dil sokağı ve müzik sınıfını gezen ve okul müdürü Kenan Aydın’dan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

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