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Ağrı'da 'Kar ve Buz Festivali' başladı

DHA

Ağrı'da 'Kar ve Buz Festivali' başladı


Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Belediyesi ve Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı iş birliği ile düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 'Kar ve Buz Festivali' başladı.
Festival açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Hoca ve öğrencileri ile diğer sanatçıların yaptığı Ağrı'nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtan buzdan yapılar ilgi odağı oldu. Festivalde ayrıca sanatçılar, Gara şehitleri anısına yaptıkları "Şehitlerinin omuzunda yükselen 83 milyon Türkiye" buzdan anıtıyla şehitleri andı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ağrı'nın başta Ağrı Dağı olmak üzere önemli kültür ve turizm alanlarına sahip olduğunu belirterek, "Bu festival sayesinde Ağrımıza ve sahip olduğu güzellikleri çok daha geniş kitlelere tanıtma imkânı bulacağız. Bildiğiniz gibi Kültür Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız sayın recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları ile 2023 hedefine ulaşmak için kültür ve turizm alanında önemli çalışmalar içerisindeyiz. Ülkemizin her köşesinde önemli eserleri hayata geçiriyoruz. Sorumlu olduğumuz alanlarda önemli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de Ağrı'nın tanıtımı ve turizmine katkı sağlayacak bu tarz çalışmaları devam ettireceğiz" diye konuştu.
Belediye Başkanı Savcı Sayan "Bugün ilimizde Birinci Kar ve Buz Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Bu yıl deneme oldu. Pandemiden dolayı çoğu programı ertelemek zorunda kaldık. Ağrı'nın tarih ve turizm anlamında çok önemli bir potansiyelinin olduğunu hepimiz yakinen biliyoruz. Ama ne yazık ki şimdiye kadar ilimizin tanıtımını yeterince yapamadık. En güzel karlara, en güzel dağlara en güzel turizm araçlarına tarihi eserlere sahip olduğumuz halde gerekli tanıtımını yapamadık. Bu yüzden şu an da çevre illere göre çok az sayıda turist gelmekte. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bundan sonra Ağrı'yı tanıtmak adına gerekli bütün çalışmaları yapacağız. Ağrı'nın değerlerini turizme kazandırmak için çalışacağız. Bugün de ilimizde bu festivali başlattık. İnşallah bu bir başlangıç olur ve Ağrı hak ettiği yere gelir. Bütün ilçelerimizle birlikte çok daha güçlü bir şekilde bütün bir Ağrı'nın katılacağı festivaller yapacağız" dedi.
Ağrı Valisi Osman Varol da konuşmasında Ağrı'nın tarihi ve turistik mekânlar konusunda çok büyük bir avantaja sahip olduğunu ve bundan sonraki süreçte şehrin tanıtımı için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak sporcularının gösterisi ile başlarken katılımcılar, kar ve buzdan yapılan Ağrı'nın önemli turistik mekânlarını temsil eden Nuh'un Gemisi, İshak Paşa Sarayı, Hamur Kümbeti gibi yapıları gezerek fotoğraf çekti.
Festival alanında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü hoca ve öğrencileri tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da gazetecilere yaptığı açıklamada:
"Birinci Ağrı Kar ve Buz Festivali alanındayız. Üniversite olarak ciddi katkılar sunduk. Üniversitemizdeki arkadaşlar gece gündür çalıştılar. Tabi bundan sonra önemli işler başaracağız inşallah. Ağrı Dağı gibi bir haritamız Nuh'un Gemisi gibi bir efsanevi kimliğimiz var. Biz bilginlerin ifadesi ile Güney Afrika'nın incisi ne ise Ağrı'nın Ağrı Dağı da Nuh'un Gemisi de odur. Bizde inşallah bundan sonra bu değerlerimizi en az Güney Afrika'nın incileri kadar işleyip tanıtımını yapacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-03-04 14:27:27

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