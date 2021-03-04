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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı

İHA

Ağrı’da ‘Kar ve Buz Festivali’ başladı

Ağrı’da ilk kez düzenlenen ‘Kar ve Buz Festivali’ bugün başladı.
Ağrı Belediyesi koordinesinde, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı, Ağrı Valiliği ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliği ile düzenlenen ve iki gün sürecek olan 1. Ağrı Kar ve Buz Festivali, Ağrı Küpkıran Kayak Merkezinde bugün başladı. Festival açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut katıldı. Festivalde buzdan yapılan Nuh’un Gemisi ise ilgi odağı oldu.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Genç sanatkar arkadaşlar, üniversitemizdeki hocalar sanat eserleri ortaya koydular. Nuh'un Gemisi hem Türkiye için hem dünya için sembol bir manzara oluşturuyor. Bilginler şöyle demişler; Güney Afrika'nın incisi ne ise Ağrı'nın Ağrı Dağı da odur, Ağrı’nın karıda odur. Bundan sonra inşallah biz Ağrı’nın karını bereket için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatsal faaliyetler de, Ağrı’nın gelişiminde Türkiye'nin tanıtımında da Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi ile beraber inşallah çok daha sanatsal yönü ile de ortaya dökeceğiz. Özellikle Ağrı'nın hem Türkiye'de hem dünyada tanıtımına çok da önemli bir katkı olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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