Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den Yeşilay Ağrı Şubesine teşekkür plaketi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitime desteklerinden dolayı Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan’a ve ekibine teşekkür plaketi verdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette, eğitime desteklerinden dolayı Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, Yeşilay Ağrı Şube Başkan Yardımcısı Fatih Eldem, Yeşilay gönülleri Nefise Levent ve Hamit Aslan’a plaket veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,"Eğitime destek ve katkılarından dolayı başta Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan’a ve ekibine teşekkür ederim"dedi. Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Aslan ise, plaketten dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin'e teşekkür etti. Misafirleri ile bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra misafirlerini yolcu etti.

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