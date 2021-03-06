Soğuk hava Ağrı’da etkili olmaya devam ediyor

Ağrı’da, Mart ayında düşen cemrelere rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, baharın habercisi olarak bilinen cemrelerin düşmesine rağmen kentte soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 14 derece olarak ölçülürken, birçok ev ve işyerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.