Vali Varol’dan Kadınlar Günü mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Vali Dr. Osman Varol, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kadın hakları konusunda dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından biri olarak, 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir.

Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınlar, şanlı tarihimizde hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olmuştur.

Bugünün Türkiye’sinde kadınlarımız; eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla, milletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Ülkemizin gelişmesinde büyük emekleri bulunan, daima özverinin ve sevginin kaynağı olan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel parçasıdır.

Son yıllarda devletimizin gerçekleştirdiği reformlarla, kadınlarımızın çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumu daha da güçlenmiştir. Kadınlarımıza karşı ayrımcılık, şiddet ve dışlanma gibi hak ihlallerine karşı ülkemizde ciddi bir kamuoyu oluşmuştur. Özellikle, insanlığa yönelik suç olarak gördüğümüz kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması noktasında, her şeyden önce bir zihniyet değişimi gerektiren bu sorunun çözüme kavuşturulması noktasında hepimize önemli görevler düşmektedir. Medeniyetimizden, tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız güçle bu sorunu da aşacağımıza inanmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızda olan, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.”

