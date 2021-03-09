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Ağrı polisinden annelere 'En İyi Narkotik Polisi' bilgilendirmesi

DHA

Ağrı polisinden annelere 'En İyi Narkotik Polisi' bilgilendirmesi


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında 1200'e yakın anneyi bilgilendirerek, uyuşturucunun zararlarını ve mücadelenin yollarını anlattı. 
İçişleri Bakanlığı'nca çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen `En İyi Narkotik Polisi: Anne´ projesi kapsamında, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim çalışmaları düzenledi. İl genelinde sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 1200 anne ve anne adayını bilgilendiren polis, uyuşturucu maddelerin olumsuz etkilerini anlattı. Annelerin konuyla ilgili sorularını da cevaplandıran polis ekipleri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması için annelerin çok önemli olduğunu vurguladı. 
Polis ekipleri, il genelinde anne ve anne adaylarına, `En İyi Narkotik Polisi: Anne´ projesine ilişkin broşürler dağıttı. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-03-09 13:07:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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