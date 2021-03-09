Komandolar, dualarla Ağrı'dan Afrin'e uğurlandı



Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Patnos ilçesinde, 3'üncü Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli komandolar, törenle Afrin'e uğurlandı. Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, "Aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz arkada kalmasın. Kılıcınız keskin; yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.

Patnos 3'üncü Jandarma Alay Komutanlığı´nda düzenlenen uğurlama törenine Patnos Kaymakamı Mustafa Maslak, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Ağrı Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Patnos Jandarma Alay Komutanı Albay Süleyman Küçükkaraağaç, asker aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Tuğgeneral Okyar, "Sizleri şanlı tarihimizden aldığımız güç, asil milletimizin sevgi güven ve dualarıyla bu göreve uğurluyoruz. Alnınızın akıyla bu görevden de başarı ile döneceğinize yürekten inanıyorum. Aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz arkada kalmasın. Kılıcınız keskin; yolunuz, bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Alay Komutanı Albay Küçükkaraağaç ise "3´üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Suriye görev gücü kapsamında Afrin´de verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Ulu Önder ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün buyurduğu gibi birinci vazifemiz; Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk istiklalini ebediyen muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Yolunuz ve bahtınız açık, gazanız mübarek, kılıcınız keskin, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Komandolar, kurban kesildikten sonra dua okunmasının ardından eş ve çocuklarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı vedanın ardından komandolar, konvoy eşliğinde görev yapacakları Afrin´e uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

2021-03-09 13:58:16



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