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Ağrı'da okullar ders çalışmak isteyen öğrenciler için haftanın 7 günü açık

DHA

Ağrı'da okullar ders çalışmak isteyen öğrenciler için haftanın 7 günü açık


Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'da Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nce başlatılan, 'Okulum Benim Evim Projesi' ile okullar ders çalışmak isteyen öğrenciler için haftanın 7 günü açık kalacak.
'Okulum Benim Evim Projesi' kapsamında kent merkezinde ilk olarak farklı mahallelerde haftanın 7 günü açık olacak okullardan Naci Gökçe Anadolu Lisesi´ni ziyaret eden Vali Osman Varol, projeyi süreç içerisinde kent genelinde uygulamaya koyacaklarını söyledi. Evlerinde çalışma ortamı olmayan öğrenciler için hafta içi ve hafta sonu ders çalışma merkezi olarak hazırlanan alanın açılış kurdelesini kesen Vali Varol, okullarda hazırlanan merkezlerin hafta içi 16.00-20.00 ve hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında öğrencilerin hizmetine açık olduğunu ifade etti.
Okulda öğretmenlerle bir araya gelerek kadın öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil vererek kutlayan Vali Varol, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bu proje tamamen sahada vatandaşlarımızdan bize gelen talepler doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bir proje. Vatandaşlarımızın arasına girdiğimizde yaptığımız hane ziyaretlerinde gençlerimizden bize gelen en büyük istek ders çalışma mekanıydı. Ders çalışmak için mekan sıkıntısı yaşadıklarını dile getiriyorlardı. Ağrı tabii ki sosyo-ekonomik olanaklarından dolayı hanelerin kalabalık olduğu ve aynı zamanda kışın çok soğuk olan bir il. Dolayısıyla çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman evlerinde istedikleri ders çalışma ortamını yakalayamayabiliyorlar. Bizden de sürekli olarak toplu olarak ders çalışabilecekleri uygun ve sıcak ortamlar istiyorlardı. Bunun için Çeşitli etüt merkezlerimiz ve kütüphanelerimiz var ama bu alanların kapasitesi gençlerimize yetmiyordu. Dolayısıyla buna en uygun çözümü bulmak için masaya yatırdık. Sonrasında buna en uygun yerin okullar olduğu üzerine karar verdik. Bizim çok güzel okul binalarımız var. Okul binalarımız eğitim ve öğretim saatleri dışında tamamen boş. Bu yüzden okullarımızı uygun şartlara getirip öğrencilerimizin hizmetine sunabiliriz diye düşündük. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmaları ile mahallelerin merkez alındığı ve her mahallede ulaşılabilecek noktada olan 13 okul tespit edildi. Bu okullar içerisinde gençlerimizin ders çalışabilecekleri alanlar oluşturuldu. Şöyle ki hafta içi 16.00-20.00, hafta sonu da 08.00-17.00 saatleri arasında çocuklarımız sanki evlerindeki salonlardan çıkıp çalışma odalarına gidermiş gibi çantalarını ve kitaplarını alarak bu okullarımıza gelip sıcak ortamlarda ders çalışma olanağı bulacaklar. Buraları sınırsız ve istedikleri gibi kullanacaklar. Buradaki ortamlarda kendilerine çay ve kahve ikramlarıyla evlerinde hissedebilecekleri bir ortam oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte bu projeyi il genelinde uygulamaya koyacağız. Bu ortamlarımızdan ders çalışmak isteyen her seviyede öğrencilerimiz ve gençlerimiz çalışabilecek."
Öğrencilerden Mehmet Vefa Mara ev ortamında çoğu zaman başta kalabalık aile olması gibi çeşitli nedenlerle uygun çalışma ortamı bulamadıklarını ve okullarında oluşturulan ders çalışma ortamlarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-03-09 14:30:29

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