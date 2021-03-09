Kahraman komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı Mehmetçiğin Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaşması duygusal anlar yaşattı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde ki komandolar "Suriye Görev Gücü" için görevlendirildikleri Suriye’ye Türk bayrakları ve dualarla uğurlandı. Mehmetçiğin Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaşması duygusal anlar yaşattı.

"Suriye Görev Gücü" kapsamında görevlendirilen Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı 3’üncü Jandarma Komando Alay Komutanlığı personeli için Patnos 3. Jandarma Alay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Dosta güven düşmana korku vererek, verilecek her türlü göreve hazır olduklarını gösteren Mehmetçik, yurt içinde başarıyla icra ettiği teröristle mücadele harekatında olduğu kadar aynı zamanda Suriye’de bulunan mazlum halkın barış ve güven içerisinde yaşamalarının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende, Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaşması duygusal anlar yaşattı.

Törene, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Patnos Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Süleyman Küçükkaraağaç, Patnos Kaymakamı Mustafa Maslak ve askerlerin aileleri katıldı.

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