Ağrı heyetinden Tarım çıkarması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı heyetinden Tarım çıkarması

İHA

Ağrı heyetinden Tarım çıkarması

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ağrı heyetini kabul ederek ilin sorunları hakkında bilgiler aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda gece 01:20’de gerçekleşen ziyarete Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Ak Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu katıldılar.
Yaklaşık 3 saat süren görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan “Saat 01:20 bakanımız sayın Bekir Pakdemirli, başkanlığında bakan yardımcılarımız, ilgili genel müdürlerimiz ve Valimiz Dr. Osman Varol, Vekilimiz Ekrem Çelebi, İl Başkanımız Halil Özyolcu ile birlikte 3 saatlik güzel bir çalışma yaptık. Bakanımız Ağrı’ya cömert davrandı. Minnettarız” ifadelerini kullandı.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ziyareti “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında, Valimiz, İl Başkanımız ve Belediye Başkanımızın katılımlarıyla ilimizin tarım ve hayvancılık çalışmalarını, talep ve projelerimiz ile 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdik” dedi.
Ak Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ise ziyaretin oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak Diyadin seracılık için +15 milyon TL sözü aldıklarını yine Tarım organize sanayi bölgesi, Dijital tarım, Et Entegre tesisi, Damızlık döve merkezi, ağlı tohum üreticilerine destek gibi sözler aldıklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı
YEREL HABERLER AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Miraç ...
Ağrı'da okullar ders çalışmak isteyen öğrenciler için haftanın 7 günü açık
YEREL HABERLER Ağrı'da okullar ders çalışmak isteyen öğrenciler için ...
Kahraman komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye uğurlandı Mehmetçiğin Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaşması duygusal anlar yaşattı
YEREL HABERLER Kahraman komandolar dualarla Ağrı'dan Suriye'ye ...
Komandolar, dualarla Ağrı'dan Afrin'e uğurlandı
YEREL HABERLER Komandolar, dualarla Ağrı'dan Afrin'e uğurlandı
Ağrı polisinden annelere 'En İyi Narkotik Polisi' bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Ağrı polisinden annelere 'En İyi Narkotik Polisi' ...
Ağrı'da polis ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bin 200 anneyi bilgilendirdi
YEREL HABERLER Ağrı'da polis ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadınlar Günü’nü gül dağıtarak kutladı
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Kadınlar Günü’nü ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Kadınlar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, Kadınlar Günü’nü ...
Ağrı’da “Okulum Benim Evim Projesi” hayata geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da “Okulum Benim Evim Projesi” hayata geçirildi
Ağrı’da Mart ayında kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da Mart ayında kar yağışı etkili oldu
Başkan Sayan’dan bankları kıranlara sitemli mesaj
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan bankları kıranlara sitemli mesaj
Vali Varol’dan Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Varol’dan Kadınlar Günü mesajı