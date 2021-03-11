Ağrı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 9 madalyalık zafer

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Kayaklı Koşu sporcuları Bolu’da büyük bir başarıya imza atılır.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 0810 Mart 2021 tarihleri arasında Bolu /Gerede’ de düzenlenen Kayaklı koşu Türkiye Şampiyonasında ilimiz sporcuları büyük başarı elde etti.

2 gün devam eden müsabakalar sonucunda Ağrı’yı temsil eden sporcular:

“Birinci gün yapılan müsabakalarda: U21 Bayanlar Zozan Malkaç 1. / Seher Kaçmaz 2. / U20 Erkekler Cihan Kartal 2. / Mehmet Türün 3. /U20 Bayanlar Fatma Yavuz 2. oldu.

İkinci gün yapılan müsabakalarda ise: U21 Bayanlarda Seher Kaçmaz 2. / U20 Erkeklerde Cihan Kartal 1. / Abdurrahim Duman 3. /U18 Erkekler Cumali Doğan 3. oldu.”

2 Altın, 4 Gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 9 madalya ile yarışmaları tamamlayan sporcular madalya koleksiyonlarına yenilerini eklemiş oldu.

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