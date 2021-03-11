Ağrı’da bisiklet hırsızları yakayı ele verdi

Ağrı’da bisiklet hırsızlığı yapan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı’nın merkeze bağlı Alpaslan Mahallesinde bulunan bir evden çalınan 2 bisiklet ihbarı üzerine çalışmalara başlayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera ve saha çalışmalarının ardından hırsızlığı yapan iki kişiyi tespit etti. Zanlılardan V.E, düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak emniyete götürüldü. V.E buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, hırsızlığa karışan diğer zanlının yakalanması için çalışmalara devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.