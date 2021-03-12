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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğubayazıt'ta 4 büyüklüğünde deprem

DHA

Doğubayazıt'ta 4 büyüklüğünde deprem


Sedat BUDAK/ DOĞUBAYAZIT (AĞRI), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Iğdır'da da hissedildi. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08,57'de merkez üssü Doğubayazıt olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Iğdır'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.FOTOĞRAF
 DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Sedat BUDAK
2021-03-12 09:50:48

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