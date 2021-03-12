Doğubayazıt'ta 4 büyüklüğünde deprem

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Sedat BUDAK/ DOĞUBAYAZIT (AĞRI), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Iğdır'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08,57'de merkez üssü Doğubayazıt olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem Iğdır'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Sedat BUDAK

2021-03-12 09:50:48



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