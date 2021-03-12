Ağrı’da 4 büyüklüğünde deprem

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt'ta meydana gelen depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.