Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.

Doğubayazıt ve Diyadin ilçeleri arasında İpek geçidi bölgesinde etkili olan tipi ve buzlanma sebebi ile birçok kaza meydana geldi.

Yolcu otobüsleri ve ağır vasıtaların karıştığı kazada çok sayıda yaralının olduğu yaralıların Ağrı ve bölge hastanelerine sevk edildiği öğrenildi.

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