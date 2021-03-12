Ağrı- İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrıİran kara yolunda, yaralananların da olduğu kazalar meydana geldi. Sürücüler, yolda kalırken, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yol, tipi yüzünden ulaşıma kapatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisine alan kar yağışı ve tipi, Ağrı'da ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte 204 köy yolu kapanırken, Ağrıİran kara yolunda ulaşım aksadı. Bu sabahtan itibaren tipi nedeniyle Ağrıİran yolunda sürücüler, mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle de yaralananların olduğu kazalar meydana geldi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırırken, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekipler, kara yolunda denetimlerini sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-12 13:01:07



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