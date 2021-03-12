Ağrı- İran kara yolunda 'kar' kazaları; sürücüler yolda kaldı (2)

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



7 KAZADA 19 YARALI

Ağrıİran kara yolunda, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 7 trafik kazası meydana geldi. Jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazalarda yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan 1 kişi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Ağrıİran kara yolunda tipi nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına, Türk Kızılay yetişti. Kızılay ekipleri, sürücülere kumanya dağıttı. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-12 14:02:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.