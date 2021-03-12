12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M. Akif Ersoy anma tenis turnuvası

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında “Tenis Turnuvası” düzenlendi.
Merkez kapalı tenis kortunda düzenlenen ve 5 gün devam eden tenis turnuvasında 50 sporcu mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları; Tenis il temsilcisi Fırat Balkis, tenis hakemleri ve sporcu velileri tarafından takdim edildi.
Ödül töreninde sonra sporcular hep beraber Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşını okudu.
Dereceye Giren Sporcular;
Küçük Erkekler
1.Furkan Anak / 2. Yiğitcan Sarı / 3. Eren Dal
Yıldız Erkekler
1.Vedat Armağan / 2. Doğan Anak / 3. Uğur Armağan
Genç Erkekler
1.M.Semih Arslan / 2. Habib Anak / 3. Yusuf Arslan
Genç Bayanlar
1.Çiğdem Abak / 2. Gülseren Zeyrek/ 3. İrem Sontur
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.