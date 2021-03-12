Ağrı’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M.Akif Ersoy Anma Tenis Turnuvası düzenlendi

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında “Tenis Turnuvası” düzenlendi.

Merkez kapalı tenis kortunda düzenlenen ve 5 gün devam eden tenis turnuvasında 50 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları; Tenis il temsilcisi Fırat Balkis, tenis hakemleri ve sporcu velileri tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde sonra sporcular hep beraber Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşını okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.