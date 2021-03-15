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Ağrı’da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü

İHA

Ağrı’da ters duran kardan adam yapan çocuklar güldürdü

Ağrı’da karın tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk yaptıkları ters kardan adam ile hem eğlendi hem güldürdü.
Kış mevsiminin en uzun ve sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, karın tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk bir araya gelerek uzun uğraşlar sonucunda ters duran kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adama atkı, eldiven ve bot giydirmeyi de unutmayan çocuklar yaptıkları kardan ile fotoğraf çektirip doyasıya eğlendi.

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