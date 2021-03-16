Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´da pitbull cinsi köpeğe eziyet eden bir kişiye polis ekiplerince 11 bin 500 lira para cezası kesildi.

Ağrı´da köpeğe eziyet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede köpeğe eziyet eden kişiyi tespit etti. S.Ö. isimli kişinin eziyet ettiği köpek barınağa teslim edildi. S.Ö.´ye 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılarak 11 bin 500 TL para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-16 21:31:41



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