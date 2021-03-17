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Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı

DHA

Ambulans çamura saplanınca sedyeyle 4 kilometre taşındı


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Atabakan köyünde rahatsızlanan Mustafa Kılıç'a (80) müdahale için yola çıkan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, çamura saplandı. Sağlık görevlileri, yürüyerek ulaştıkları köydeki Kılıç'ı sedyeyle 4 kilometre taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. 
Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Atabakan köyünde, daha önce beyin tümöründen ameliyat olan Mustafa Kılıç rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, köye 4 kilometre mesafede kar sularının erimesi sonucu oluşan çamura saplandı. Ambulansla yola devam edemeyen sağlık ekibi, sedyeyle yürüyerek köye ulaştı. Evde ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı hastaneye götürme kararı alan sağlık görevlilerine köylüler de yardımcı oldu. Sağlık ekibi ve köylüler, sedyeye yatırdıkları Kılıç'ı 4 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Çamurdan çıkarılan ambulansla Mustafa Kılıç, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Ramazan DEMİR
2021-03-17 10:04:03

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