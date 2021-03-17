Ağrı'da teröristlere erzak temin eden 4 kişi tutuklandı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına erzak ve malzeme temin ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 9 kişinin Ağrı Dağı bölgesinde teröristlere erzak ve malzeme temin ettiği tespit edildi. Şüphelilere yönelik Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonlarla 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece 'terörün finansmanı suçundan' tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-17 12:18:45



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