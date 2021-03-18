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Dağcı Göktürk Şahin’in Ağrı Dağı’na zorlu tırmanışı Kış tırmanışı 8 gün sürdü

İHA

Dağcı Göktürk Şahin’in Ağrı Dağı’na zorlu tırmanışı Kış tırmanışı 8 gün sürdü

Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan Lisanslı Dağcı olan Göktürk Şahin, yıllardır tırmanışa kapalı olan ve bu sene resmi kış tırmanışlarına açılan 5137 metre rakımıyla Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'na kış şartlarında solo bir tırmanış gerçekleştirdi.
Doğa Aktiviteleri Grubu Spor Kulübü Derneği'ne kayıtlı Lisanslı Dağcı Göktürk Şahin, Türkiye'nin birçok dağında solo (yalnız başına) ve grup halinde tırmanışlar gerçekleştirdi. Lisanslı dağcı ve matematik öğretmenliği yapan Göktürk Şahin’in son rotası ise 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı oldu.

“Kış tırmanışı 8 gün sürdü”
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Göktürk Şahin, o anlarını kayda aldı. Şahin, Ağrı Dağı kış tırmanışını solo gerçekleştirmek üzere birinci gün Çevirme köyüne araçla ulaştı. 8 günlük bir serüven yaşayan Şahin, batak karda yürüyerek 3000 metre rakıma ulaştı. Şahin, tırmanışın 7'nci gününde zirve denemesi yaptıktan sonra ertesi gün dönüş yoluna geçip, aracına ulaştı.
Dağcı Göktürk Şahin’in zorlu kış tırmanışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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