Ağrı- Kars yolunda ulaşıma 'fırtına' engeli

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da fırtına etkili olurken, ulaşıma kapanan AğrıKağızmanKars yolunda çok sayıda sürücü, araçlarıyla mahsur kaldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtına, kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Hızı zaman zaman saatte 60 ile 80 kilometre arasında değişen şiddetli rüzgar, Ağrı'da kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle AğrıKağızmanKars kara yolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda sürücü, araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, Cumaçay köyü bölgesindeki sürücüleri kurtardı. Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-18 12:22:53



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