Ağrı’da birçok suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı

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Ağrı’da birçok suçtan kaydı bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı’da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kentte birçok ev ve iş yerine ait kameraların çalınmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde İ.Y isimli zanlıyı tespit etti. Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan İ.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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