Ağrı Belediyesi’nden anlamlı klip

Ağrı Belediyesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı kliple hem şehit ailelerini hatırlattı, hem de vatandaşları duygulandırdı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeni ile Ağrı ve ilçelerinde bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Ağrı Belediyesi ekipleri görüntüleri bu özel günde klipleştirerek paylaştılar. Şehit aileleri Ağrı Belediyesi ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilirken, şehitler de şehitlikte düzenlenen törenle anıldılar. Şehit ailelerinin mesajlarının yer aldığı klibi izleyenler gözyaşlarını tutamadılar. Şehit aileleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde verdikleri mesajla devlet yetkililerine teşekkür ettiler.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada, “Belediyemiz olarak kahraman şehitlerimizin, kıymetli ailelerini ziyaret ettik. Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andı” ifadelerini kullandı.

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