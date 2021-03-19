Kızılay’dan öğrencilere kırtasiye yardımı

Ağrı’da Yatılı Bölge Ortaokullarında öğrenim gören öğrencilere Türk Kızılayı Ağrı Şubesi tarafından çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi tarafından Merkez Murat Kız Yatılı Bölge Okulunda (YBO) 80 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı. Kırtasiye yardım paketlerinin teslim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin ve Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı, öğrencilerle bir araya gelerek onlara çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Türk Kızılayı'nın kişi gözetmeksizin her kesimden insana el uzattığına değinen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,”Türk Kızılayı, hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanlığa yardım elini uzatan, her türlü yaraların sarılmasında önemli görevler üstlenen, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma gücünü dünyanın neresinde olursa olsun ulvi amaçlar doğrultusunda harekete geçirmeyi başaran, bu konuda yoğun gayret gösteren ve gönüllü destekleri, büyük bir toplumsal güce dönüştüren saygın bir kurumdur. Hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıkmış, hem de milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiş, ülkemizin yüz akı olmuştur. Eğitim camiasına verdiği destek ve öğrencilerimize yaptıkları yardımlardan dolayı Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı’ya ve ekibine teşekkür ederim”dedi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı ise, “Kızılay olarak il merkezi ve ilçelerindeki YBO’lara toplam 3 bin 268 adet kırtasiye seti dağıtımı yapılmıştır. Setlerin içerisinde 6 adet defter, sırt çantası, boyama kalemleri, el dezenfektanı, maske, kalem, silgi gibi tüm kırtasiye ürünleri bulunmaktadır. Türkiye'de eğitime destek programı kapsamında Kızılay genel merkezi tarafından düzenlenen kampanya ile ülkemizde ki tüm YBO’lara setler ulaştırılıyor. Kızılay olarak öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

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