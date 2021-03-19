Çarşı Grubundan Afgan aileye yardım eli

Beşiktaş taraftar grubu olan “Çarşı”, ihtiyaç sahibi Afgan aileyi yardımlarıyla sevindirdi.

Beşiktaş Kulübü’nün taraftar grubu olan Çarşı, Ağrı’da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri göndererek kışlık giyecek ihtiyaçlarını karşıladı. Çarşı grubu bu yardımlar kapsamında, 3 yıl önce Afganistan’da yaşanan savaş ve baskılardan kaçarken yolda eşini kaybeden ve o günden sonra bir daha bulamayan Zekiye Sadat’a ulaşarak 5 çocuğuna kışlık bot, mont, atkı ve bere yardımı yaptı.

İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haber sayesinde Afgan aileye ulaştıklarını söyleyen Serhat Alptekin, “Bugün Çarşı grubunun gönderdiği yardımları ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Burada yardım yaptığımız Afgan aileyi ise İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı bir haber sayesinde bulup geldik. Çocuklara mont, bot ve bere dağıttık. Bu yardımların devamının geleceğini biliyoruz. Çarşı grubuna çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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