Ağrı’da Çanakkale Şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Sen de mi uşak!

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Ağrı Müftülüğü tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Ağrı Merkez Camii'nde korona virüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen Mevlidi Şerif programı Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayarak mevlit ve ilahi okumalarıyla devam etti.

Program İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı'nın şehitler için yaptığı dua sonrası kılınan öğle namazıyla son buldu.

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