Kaymakam Balcı, özel çocuklarla yemek programında bir araya geldi

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, özel çocukları sevindirmeye devam ediyor. Daha önce ilçede bulunan 212 özel çocuğa kendisinin kaleme aldığı duygu ve düşüncelerini yansıtan ''Eğer ki annen veya baban hayatta olsaydı; özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? '' diyerek tamamladığı ve gönderdiği mektupların cevapları çocuklardan gelmeye devam ediyor.

Mektuba cevap veren çocuklar çeşitli isteklerinin yanı sıra Alper Balcı ile yakından tanışmak istediklerini belirtmeleri üzerine Diyadin İlçe Milli Eğitim binasında yemek programı düzenleyen Alper Balcı, özel çocuklar ile birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Alper Balcı, çocuklara yaptığı konuşmasında “ Sizlerin mektubuma yazmış olduğunuz cevapları tek tek okudum. Hepinizin ayrı ayrı hikayeleri var. Bazı mektupları okurken çok duygulandım. Beni bir kaymakam amcanız olarak ailenizden biri, bir abiniz olarak görürseniz beni çok mutlu edersiniz. Her birinizin ayrı ayrı hayalleri var. Hayallerinizi gerçekleştirmenizde elimden geldiğince desteğimi vermeye devam edeceğim. İstediğiniz zaman bana ulaşa bilirsiniz. Her zaman yanınızda olduğumu bilin'' ifadelerine yer verdi.

Özel çocuklar ile birlikte yemek yiyen Alper Balcı, Çocukların isteklerini yerine getirerek onları sevindirdi. Hediyelerini alan çocuklar Alper Balcı' ya teşekkür ettiler.

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