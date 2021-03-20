Ağrı'da iki kamyoneti kundaklayıp, 'tehdit' notu bıraktılar iddiası



Ramazan DEMİR/AĞRI (DHA)AĞRI merkez Fatih Mahallesi'nde 2 kamyonet, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı. Kundaklanan kamyonet sahiplerinden Abbas Güngör, araçların yanına 'tehdit' notu bırakıldığını öne sürdü.

Merkez Fatih Mahallesi´nde dün gece meydana gelen olayda, 06 BKT 266 plakalı kamyonet ile 25 FN 531 plakalı kamyonet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası iki kamyonet de kullanılamaz hale geldi. Kundaklanan kamyonet sahiplerinden Abbas Güngör, araçların yanında 'tehdit notu bulduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Olay sabaha karşı meydana geldi. Araçlarımız kundaklandı. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Kardeşim sabah fırına gidip çalışıyor. Fırıncı sabah kendisini almaya gelirken olayı fark edip bize haber verdi. O şekilde biz haberdar olduk. Emniyet ve itfaiye geldi. Yangın söndürüldü. Ondan sonra emniyete gidip ifade verdik. Yani olayın nasıl olduğunu anlattık. Şu an bekliyoruz. Bir de buraya bir tehdit notu bırakmışlar. Biz onu da karakola teslim ettik. Olay bu şekilde olmuş. Araçlarımız da zaten şu an görüldüğü gibi kullanılamaz durumda. Hurda olmuşlar. Bizim ekmek teknemizdi. Kimse ile bir husumetimiz ya da düşmanlığımız da yoktu. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz."

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-20 22:54:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.