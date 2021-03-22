AFAD, Ağrı´da eğitim verdiği gönüllülerle çığ tatbikatı yaptı



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nce sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan gönüllü aramakurtarma ekiplerine çığ eğitimi verildikten sonra kar altında kalan 2 kişiyi kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü görevlileri, Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Beşir ve TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği bünyesinde oluşturulan gönüllü aramakurtarma ekiplerine eğitim verdi. Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarındaki dağlık alanda 30 gönüllüye 3 gün eğitim veren AFAD ekipleri, son gün tatbikat düzenledi. Senaryo gereği 30 gönüllü, çığ altında kalan 2 dağcıyı kurtarmak için harekete geçti. Ellerinde çubuklarla karlı zeminde arama yapan gönüllüler, dağcıları yaralı kurtararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

'300 BİN KİŞİYE AFET EĞİTİMİ VERMEYİ PLANLIYORUZ´

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Ağrı AFAD İl Müdürü Necati Oruk, 2021 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından `Afet eğitim yılı´ olarak ilan edildiğini belirterek, "İlimiz bildiğiniz gibi yoğun kar yağışı alan bölgeler arasına girmektedir. Meydana gelmesi muhtemel bir çığ olayında etkili müdahalede bulunabilmek adına ilimizde faaliyet gösteren Kızılay, İHH, Beşir ve TAMGA derneklerimizde oluşturulan arama kurtarma birliklerine öncelikle kurumumuzda teorik eğitimler verdik. Ardından sahada gerekli eğitimleri verdikten sonra paydaşlarımızla birlikte uygulamada karşılaşabileceğimiz sorunları, aksaklıkları tespit edip gidermek amacıyla bir tatbikat düzenledik. Tatbikatımızda senaryo gereği çığ altında kalmış iki kişiyi kurtarıp 112 acil sağlık ekiplerine teslim ettik. Bunun yanında malumunuz İçişleri Bakanı'mız tarafından 2021 yılı `Afet eğitim yılı´ olarak ilan edildi. Bu kapsamda Türkiye genelinde yaklaşık 51 milyon vatandaşımıza afet eğitimi verilmesi planlanmakta. Bizde bu kapsamda ilimizde 300 bin kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz´´ diye konuştu.

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği gönüllüsü Leyla Vural da eğitimlerin çok verimli olduğunu kaydederek, "3 gündür AFAD İl Müdürlüğü'müzün bize uygulamalı olarak verdiği eğitimi çığ tatbikatı ile tamamladık. Gayet verimli eğitimler oldu. Oldukça deneyimli süreçlerden geçtik. Çok güzeldi. Umarım daha geniş zamanlarda daha kapsamlı eğitimler almaya devam ederiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-03-22 09:25:21



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