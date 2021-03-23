Ağrı’da bisiklet ve kapı çalan zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Ağrı’da ev ve iş yerinde gerçekleştirdiği hırsızlıklarda bisiklet ve kapı çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, S.T. isimli kişiyi tespit etti. Çalışmalar sonucunda yakalanarak emniyete getirilen S.T, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.