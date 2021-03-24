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Ağrı’da İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

İHA

Ağrı’da İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

Ağrı’da Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında, “İnsan Ticareti İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı” düzenlendi.
Ağrı Valiliği bünyesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan “İnsan Ticareti İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı” Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Mehmet Alparslan, Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Cumhuriyet Savcısı Seyfullah Erdoğan, Sosyal Güvenlik İl Müdür V. Ahmet Birik, Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Gürbulak Bölge Amiri Ali Atılgan, Gürbulak Gümrük Muhafaza Müdür V. Ahmet Sakallı, İl Göç İdaresi Müdür V. Mücahit Yumak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı, Geri Gönderme Merkezi Müdürü Zafer Akın ile göç uzmanları katıldı.
Toplantı Vali Dr. Osman Varol’un yaptığı konuşma ile başladı. İnsan ticareti suçunun evrenselliğine ve dinamik yapısına vurgu yapan Vali Varol, suçla mücadeleyi sürdürürken suçun mağdurlarını korumanın da ayrıca önem arz ettiğini belirtti.
Daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli göç uzmanı tarafından yapılan sunumla insan ticaretiyle mücadele, mağdurlarının korunması ve göçmen gruplarına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin vurgulanması ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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