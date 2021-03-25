Ağrı’da kar fırtınası etkili oldu

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Ağrı’da etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Ağrı’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, fırtınaya dönüştü. Kar fırtınası nedeniyle araçlar yolda zorlukla ilerlerken, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

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