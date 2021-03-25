Annesiz kalan yavru köpekler Ağrılı çocukların sevgisiyle hayata tutundu

Ağrı’da bir grup çocuk, doğum yaptıktan sonra ölen köpeğin yavrularına sahip çıkarak biberonla besliyor.

Ağrı’nın 100. Yıl Mahallesi’nde yaşayan bir grup çocuk, doğum yaptıktan sonra ölen köpeğin 4 yavrusuna sahip çıkarak onları yaşadıkları mahallede bulunan bir bahçeye yerleştirdi. Yardımsever çocuklar, her gün biriktirdikleri cep harçlıklarını kendi aralarında birleştirerek yavru köpeklere süt alıp onları biberonla besliyor. Hem mahalle sakinleri hem de çocuklar ile aralarında bağ oluşan yavru köpekler, gördükleri sevgi ile hayata tutundu.

Anneleri öldükten sonra yavru köpekleri sahiplendiklerini ve biberonla beslediklerini söyleyen çocuklardan Bayram Bahadır, “Bu yavruları doğururken anneleri öldü. Ben ve arkadaşlarımda yavru köpeklere sahip çıktık. Onları süt ve biberonla besliyoruz. 4 tane yavru var. Onları yerleştirdiğimiz bahçede onlara süt ve et veriyoruz. Harçlıklarımızla gidip onlara süt alıyoruz” dedi.

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