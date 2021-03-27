Milletvekili Çelebi’den Kandil Mesajı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çelebi mesajında şu sözlere ifadelere yer verdi:

" 11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan Ayının habercisi Berat Kandiline ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Cenabı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edileceğini haber veren Berat Gecesi, ilahi affa ve rahmete ulaşmak için bir fırsat kapısıdır.

Berat Kandili, gecenin karanlığından güneşin ışığına ulaşmamız gibi yeni bir umudu yeni bir heyecanı da beraberinde taşımaktadır. Bu gece nedeniyle içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe edelim. Bu gecede yüce Allah’ a tüm kalbimizle içten bir şekilde yönelerek, işlediğimiz günahlardan ve hatalardan dolayı pişmanlık duyarak ondan af dileyelim.

Yaradanın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır.

Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin ve İslam Âleminin her türlü dert ve sıkıntıdan berî olmasını diliyor; Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi, Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, başta Ağrılı hemşehrilerimin olmak üzere tüm İslâm âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum."

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